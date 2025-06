Salis contrordine compagni | la pasionaria Avs furbescamente dà forfait al Gay Pride di Budapest | meglio riparare su Liguria e migranti

Salì contrordine, compagni: la pasionaria Ilaria Salis ha deciso di saltare il Gay Pride di Budapest, scegliendo invece di concentrarsi su temi più caldi come Liguria e migranti. Una mossa inaspettata che scuote gli equilibri, dimostrando come la politica possa essere imprevedibile e ricca di colpi di scena. Ma cosa ha spinto questa scelta sorprendente? Scopriamolo insieme.

Ilaria Salis dà forfait al Gay Pride di Budapest e ripiega su Liguria e migranti. Nonostante gli annunci roboanti, la talebana delle occupazioni abusive, l’integralista sostenitrice del diktat svuota-carceri, e su tutto, la pasionaria eurodeputata Avs non sarà in piazza alla manifestazione Lgbt, come inizialmente previsto. La decisione, sorprendente a dir poco, arriva direttamente dagli attivisti della sinistra ungherese, gli stessi a cui l’esponente lanciata da Fratoianni e Bonelli voleva mostrare solidarietà contro il governo di Viktor Orbán presenziando in prima linea. Ilaria Salis non sarà in piazza a Budapest per il Gay Pride. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it