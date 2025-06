Saliou Niang un mandellese scelto al draft Nba | è dei Cleveland Cavs

Saliou Niang, giovane talento di Mandello del Lario, ha raggiunto un traguardo straordinario: è stato scelto al draft NBA 2023 dai Cleveland Cavaliers. Un italiano in Nba, originario di Rongio, che ha realizzato il sogno di millenni di appassionati di basket. A soli 21 anni, Niang ha dimostrato che con impegno e passione tutto è possibile. La sua storia è un esempio di determinazione e talento, pronta a scrivere nuove pagine nel grande palcoscenico del basket mondiale.

