Salerno Pride 2025 in centinaia al corteo per le vie del centro | le foto

Salerno Pride 2025: un corteo di centinaia di persone ha invaso le vie del centro, portando con sé un messaggio di inclusione e orgoglio. Dalla partenza alle 17.30 da Piazza Vittorio Veneto, il movimento ha attraversato il cuore della città, unendo voci e sorrisi in un evento che ha celebrato la diversità. Le immagini catturate testimoniano un momento di grande partecipazione e solidarietà, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa succederà prossimamente.

Centinaia di persone, provenienti anche da altri comuni della provincia, hanno partecipato nel pomeriggio al Salerno Pride. Il corteo è partito alle ore 17.30 da Piazza Vittorio Veneto (Piazza Ferrovia) ed ha attraversato le strade cittadine percorrendo il Corso, il lungomare cittadino per poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: salerno - pride - centinaia - corteo

Torna il Salerno Pride 25: gli eventi in programma, Palazzo di Città si tinge dei "colori dell'orgoglio" - Il Salerno Pride 2025 sta per tornare, portando energia, colore e un forte messaggio di inclusione. Il 25 giugno, alle 11, la Sala del Gonfalone nel Comune di Salerno ospiterà la presentazione ufficiale dell'evento, che culminerà il 28 giugno con un entusiasmante corteo lungo Corso Vittorio Emanuele.

Video Le immagini della sfilata del Pride nel centro della città Vai su Facebook

Budapest, il Pride in diretta | Gli organizzatori: «Siamo quasi 200 mila». Falliti i tentativi dell'ultradestra di ostacolare la manifestazione. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge»; Pride, in 200mila a Budapest. Tensioni con l’ultradestra. Schlein: “L’amore non si vieta per legge”; Essere trans non è una malattia: la protesta arriva in centro, un centinaio al corteo di Rivolta Pride | VIDEO.

Milano Pride 2025, inizia il corteo per i diritti LGBTQIA+: attese 350mila persone - La parata terminerà con una grande festa all’Arco della Pace, con interventi di attivisti ed esibizioni di. Da fanpage.it

Salerno in marcia per i diritti: è festa con il Gay Pride - Stampa È stata una giornata di festa, ma anche di lotta e consapevolezza quella vissuta a Salerno per il Gay Pride 2025. salernonotizie.it scrive