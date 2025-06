Salerno grande successo per la prima edizione del Live Stream Fest

Salerno si è consacrata come capitale della musica e della creatività con la prima edizione del Live Stream Fest, un festival che ha unito giovani talenti in un evento ricco di energia e innovazione. Organizzato dall’APS Musikattiva con il supporto di importanti istituzioni europee e locali, questa manifestazione promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti della scena musicale emergente. Il futuro è già in arrivo: restate sintonizzati!

Grande successo per la prima edizione del Live Stream Fest, festival musicale della creatività e dell'aggregazione giovanile. L'evento è stato organizzato dall'APS Musikattiva con il sostegno dell'Unione Europea, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dell'Ambito Salerno 5 - Assessorato.

Salerno, in pista per l’inclusione: successo per la IV edizione del “Testimone di Roberto” allo stadio Vestuti - È calato il sipario sulla IV edizione del "Testimone di Roberto", tenutasi allo stadio Donato Vestuti di Salerno.

Si è conclusa la prima edizione della Scuola per caregiver promossa dall’ASL Salerno: quattro incontri gratuiti per formare, sostenere e valorizzare chi si prende cura di persone con demenza.... Vai su Facebook

Salerno, prima edizione del premio “Principessa Costanza”: sul podio Capozzoli, Pascucci e Sorrentino - Grado Anselmo Capozzoli con la foto intitolata Il piccolo Principe, Nicola Pascucci con il video L'Assalto, e Pasquale Sorrentino con il saggio giornalistico Il momento in cui diventa Costanza ... Da ilmattino.it