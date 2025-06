Saldi in anticipo è polemica | il calendario completo

I saldi in anticipo stanno scatenando polemiche e controversie nel mondo del commercio italiano. Nonostante norme chiare e restrizioni ben definite, molti esercizi, sia online che fisici, iniziano gli sconti prima del previsto, creando squilibri unfair e minacciando la sopravvivenza dei negozi storici nelle città. Questa sfida al regolamento rischia di compromettere il calendario ufficiale dei saldi, portando a un mercato meno equilibrato. Il calendario completo dei saldi anticipati si rivela quindi un tema caldo da affrontare.

Nonostante esistano normative precise sulle date d' inizio dei saldi, gli sconti sui capi di abbigliamento possibili due volte all'anno, le associazioni degli esercenti denunciano che molti negozi online, ma anche alcuni fisici, cominciano in anticipo, violando le regole regionali stabilite. Una pratica che metterebbe in difficoltà ulteriore i negozi storici dei centri delle città, sempre in maggiore difficoltà a causa della concorrenza degli store online. Intanto le grandi firme della moda mettono in guardia contro possibili truffe. Saldi 2025 in anticipo, quando cominciano davvero. La questione dei saldi in anticipo varia da regione a regione.