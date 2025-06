Saldi estivi al via il 5 luglio Confesercenti | Promozioni web e social anticipano sconti in modo sospetto

I saldi estivi del 2025 stanno per iniziare il 5 luglio, ma attenzione: promozioni online e offerte sui social sembrano anticipare i veri sconti, creando un'aria di sospetto tra consumatori e commercianti. Questa tendenza solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla corretta applicazione delle normative. È fondamentale conoscere i propri diritti per evitare sorprese e fare acquisti consapevoli. Scopriamo insieme come distinguere le offerte legittime da quelle ingannevoli.

Partono ufficialmente il prossimo 5 luglio i saldi estivi 2025, in tutta Italia. Uno dei periodi di acquisto più sentiti dalla popolazione è però anticipato da "vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social" che "aggirano la data ufficiale fissata dalle normative" denuncia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - luglio - social

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

I saldi estivi 2025 partono ufficialmente venerdì 5 luglio. In tutte le regioni d’Italia si avvicina un’occasione ideale per fare acquisti approfittando di sconti importanti, ma sempre nel rispetto delle regole locali. Eccezione per le province autonome di Trento e Bolz Vai su Facebook

#SaldiLuglio - Preparatevi, gli sconti estivi in Umbria iniziano il 5 luglio, ma le promozioni sono già attive da giugno. Non perdere le occasioni di questa estate! Vai su X

Saldi estivi 2025: le migliori opportunità di acquisto e investimento; Guida ai saldi Estate 2025: quando iniziano (regione per regione) e alcuni consigli; Saldi estivi 2025 quando iniziano e quanto durano: il calendario delle regioni e come difendersi dalle truffe.

Confesercenti, saldi dal 5 luglio, già 700 milioni acquisti - saldi, sconti web e offerte via social: così il mercato annuncia, di fatto, l'avvio della stagione dei saldi estivi, aggirando la data ufficiale fissata dalle normative. Segnala ansa.it

Basilicata, manca poco ai saldi…" - L’estate 2025 si avvicina e con essa il momento cruciale dei saldi estivi, un vero termometro della fiducia dei consumatori. informazione.it scrive