Saldi anticipati | sono fuori legge Negozi ko costretti ad adeguarsi sconti e promozioni tutto l’anno

I saldi anticipati sono ormai un ricordo del passato: negozi in crisi e sanzioni in vista obbligano i commercianti a rispettare le regolamentazioni, offrendo sconti e promozioni tutto l'anno. In Umbria, mentre l'atteso inizio dei saldi estivi è previsto per il 5 luglio, molti esercizi si sono già mossi con offerte camuffate. Una situazione che rischia di confondere i consumatori e di alterare il mercato, con decisioni che avranno ripercussioni sulla trasparenza e sulla concorrenza.

Perugia, 28 giugno 2025 – E’ ufficiale ormai da giorni: i saldi estivi in Umbria cominceranno tra una settimana esatta, ossia sabato 5 luglio, ma sulle vetrine di svariati negozi e catene commerciali, di fatto, sono già iniziati camuffati come “sconti“ “promozioni“, “liquidazioni per rinnovo locali“. “Iniziative - avverte Carlo Petrini, presidente di Federmoda Confcommercio Umbria – che puntano ad attirare prima del tempo i clienti ma che sono vietate dal regolamento della Regione”. Una disposizione che la categoria critica aspramente, perché crea confusione nel comparto e risulta del tutto inefficace, visto il proliferare dei saldi “selvaggi“ e degli sconti fai da te. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Saldi anticipati: sono fuori legge”. Negozi ko, costretti ad adeguarsi, sconti e promozioni tutto l’anno

In questa notizia si parla di: sono - saldi - negozi - sconti

Cosa sono i saldi e perché si chiamano così? La storia è affascinante - I saldi, un appuntamento imperdibile nel calendario italiano, sono molto più di semplici sconti: rappresentano un affascinante capitolo della storia commerciale del nostro paese.

“Saldi anticipati: sono fuori legge”. Negozi ko, costretti ad adeguarsi, sconti e promozioni tutto l’anno; Sconti fino al 70%: partono i saldi invernali, a Piacenza i negozi sono pieni; Saldi estivi 2025 quando iniziano e quanto durano: il calendario delle regioni e come difendersi dalle truffe.

Saldi Zara 2025. Quando iniziano e quali sconti ci sono ora - A pochi giorni dall’inizio dei saldi estivi nei negozi in tutta Italia, sale l’attesa per conoscere quali sono le promozioni di uno dei marchi di abbigliamento donna e uomo ... Lo riporta donnesulweb.it

Saldi estivi 2025, sempre più romani aspettano gli sconti per rifarsi il guardaroba - Secondo la ricerca di Confcommercio i romani pianificano con sempre più attenzione gli acquisti durante il periodo di sconti ... Secondo romatoday.it