Sacchi neri e rubinetti abbandonati I controlli degli ispettori di Alia | centinaia di rifiuti e undici sanzioni

Un’estate di impegno e responsabilità ha portato alla luce situazioni critiche nel cuore di Chiesina Uzzanese. I controlli degli ispettori di Alia Multiutility, con il supporto del Comune e dell’assessore Vignali, hanno scoperto sacchi neri abbandonati e rubinetti abbandonati, evidenziando un mancato rispetto delle norme ambientali. L’operazione ha portato a sanzioni e alla rimozione di centinaia di rifiuti, sottolineando l’importanza di una comunità più consapevole e rispettosa del proprio territorio.

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 28 giugno 2025 – Un’operazione di controllo e pulizia del territorio ha interessato nei giorni scorsi il Comune di Chiesina Uzzanese. Gli ispettori ambientali e il personale di Alia Multiutility, affiancati dall’assessore all’Ambiente e vicesindaco Lorenzo Vignali, hanno effettuato un sopralluogo in alcune aree sensibili del paese per verificare lo stato del decoro urbano. L’intervento ha riguardato in particolare via Dante Alighieri, via della Costituzione e via Romana, dove sono state riscontrate e documentate diverse irregolarità: sacchi di rifiuti abbandonati accanto ai cestini pubblici, contenitori lasciati impropriamente per strada nonostante il servizio di raccolta porta a porta, sacchi neri depositati vicino alle campane del vetro e persino una scatola con un rubinetto per l’erogazione del vino. 🔗 Leggi su Lanazione.it