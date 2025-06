Sabrina Ferilli e i suoi 61 anni al top con Strike Zone boxe leggera e zero compromessi in cucina

A 61 anni, Sabrina Ferilli dimostra che passione e dedizione sono la chiave per un benessere senza età. Tra allenamenti di strike zone boxe leggera e una cucina senza compromessi, la sua ricetta per restare al top è fatta di impegno, amore per il cibo sano e disciplina. Scopri come Sabrina mantiene vivo il suo spirito combattivo e il suo stile di vita equilibrato, ispirando chiunque voglia sentirsi giovane e in forma a ogni età.

Allenamenti su misura, amore per la buona cucina e nessun compromesso: i tre pilastri di Sabrina per restare in forma .

È il compleanno di Sabrina Ferilli oggi, l'attrice compie 61 anni ed è fisicamente sempre al top: scopriamo tutti i suoi segreti tra dieta e sport.

