Sabina Guzzanti in dialogo con Florencia Di Stefano Abichain per ' Donne di Toscana in Tour'

Preparati a vivere un serata indimenticabile con Sabina Guzzanti in dialogo con Florencia Di Stefano Abichain, nell’ambito di Donne di Toscana in Tour. L’evento, giunto alla sua seconda tappa, promette stimoli e riflessioni sotto le stelle di Buti, il 1° luglio alle 21:30 in piazza Garibaldi. Non perdere questa occasione di confronto e ispirazione, perché ogni incontro è un passo verso una comunità più forte e consapevole.

È in arrivo il secondo evento di Donne di Toscana in Tour, il ciclo di incontri organizzato dall’associazione Donne di Toscana che, nel corso dell’estate 2025, toccherà vari Comuni della provincia di Pisa. L’appuntamento è per martedì 1° luglio a Buti, in piazza Garibaldi, alle 21:30, con Sabina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: donne - toscana - sabina - tour

Covid in Toscana: morti un uomo e due donne nell’ultima settimana. 7 nuovi casi, 16 i ricoverati (3 in terapia intensiva) - Negli ultimi sette giorni, la Toscana ha registrato tre decessi per Covid-19, riguardanti un uomo e due donne con un'età media di 83,3 anni.

Tutto pronto a Prato per il Toscana Pride: il corteo poi la festa a Pistoia. Il programma Vai su Facebook

Sabina Guzzanti in dialogo con Florencia Di Stefano Abichain per 'Donne di Toscana in Tour'; Le donne di Toscana in tour. Il debutto sotto la storica Rocca: Fra cattiva politica e resistenza; Tanti incontri e progresso a Donne di Toscana Tour.

Sabina Guzzanti a Buti per Donne di Toscana in tour - E’ in arrivo il secondo evento di Donne di Toscana in Tour, il ciclo di incontri organizzato dall’associazione Donne di Toscana che, nel corso dell’estate ... Scrive gonews.it

Le donne di Toscana in tour. Il debutto sotto la storica Rocca: "Fra cattiva politica e resistenza" - Ospiti dell’evento Marianna Aprile e Michela Ponzani: daranno vita ad un confronto brillante . Come scrive msn.com