Sabato torna la Notte Bianca Dalle 19 eventi non stop Sarà coinvolta tutta la città

Preparati a vivere un’indimenticabile notte di musica, cultura e divertimento: sabato 5 luglio torna la notte bianca, un evento unico che trasformerà tutta la città in un palcoscenico senza pause dalle 19 fino alle 3 del mattino. Con decine di appuntamenti distribuiti in sedici location, questa tradizione estiva coinvolgerà ogni angolo e ogni gusto. Non perdere nulla di questa festa straordinaria, perché la notte più attesa dell’anno sta per cominciare!

Notte Bianca nel segno della tradizione con decine di eventi per tutti i gusti, dislocati in diversi punti della città – ben sedici le location – con la programmazione che si terrà, come ogni anno, il primo sabato di luglio, ovvero il giorno 5. Ieri mattina la manifestazione, che prenderà il via alle 19 e si protrarrà fino alle tre di notte, è stata presentata ufficialmente alla presenza degli organizzatori, il direttore artistico Federico Grazioli e il promoter e responsabile della comunicazione, Alberto Cerutti. È stato il sindaco Francesco Passerini a fare gli onori di casa con i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti e artigiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabato torna la Notte Bianca. Dalle 19 eventi non stop. Sarà coinvolta tutta la città

