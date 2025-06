Sabato shopping | i consigli del 28 giugno

Pronti a rendere il vostro sabato shopping indimenticabile? Il 28 giugno porta con sé novità irresistibili, tra la prima collezione di intimo di Antonio Marras, il debutto di Isole & Vulcani nell'activewear e l’atteso lancio di Koan Contemporary. Scoprite con noi le migliori proposte per un weekend all’insegna dello stile e dell’innovazione, perché ogni acquisto può trasformarsi in un’esperienza unica. Non perdete gli ultimi trend!

La prima collezione di intimo firmata Antonio Marras, il debutto di Isole & Vulcani nell'activewear e il lancio di Koan Contemporary. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend.

