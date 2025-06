Sabato notte di fuoco e fiamme a Napoli

Sabato notte di fuoco e fiamme a Napoli: un'area metropolitana sotto assedio, con i Vigili del Fuoco impegnati in una corsa contro il tempo. Dopo aver domato l'incendio a Secondigliano e contenuto le fiamme che minacciavano i capannoni di Gianturco, nuovi fronti si aprono in questa notte drammatica. La città rischia di essere travolta da un’ondata di distruzione, ma il coraggio degli uomini sul campo non si arrende.

Sabato di incendi quello di oggi, nell'area metropolitana, con i Vigili del Fuoco impegnati su tantissimi fronti dopo aver spento l'incendio divampato nel pomeriggio a Secondigliano ed essere riusciti ad imbrigliare le fiamme che stavano divorando i capannoni di Gianturco.

