Sabato d’incendi a Roma e provincia più di 60 interventi in un giorno

Roma e provincia continuano a bruciare, con oltre 60 interventi in un solo giorno. Un triste rituale estivo che mostra quanto sia urgente rafforzare le misure di prevenzione e protezione del territorio. L’estate nel cuore della capitale si trasforma in una sfida quotidiana contro gli incendi, minaccia che non accenna a diminuire. È fondamentale agire ora, prima che questa emergenza diventi ancora più devastante.

Roma brucia ancora. Come ogni anno, l’estate nel territorio della Capitale ed in quello della città metropolitana è scandita dal succedersi incalzante di incendi. Sessanta interventi in un giorno Nella giornata di sabato 28 giugno sono stati circa 60 gli interventi realizzati dai vigili del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

