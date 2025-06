Sabatini ‘sbugiarda’ Inzaghi e svela | Ha preso in giro tutti! Da quello che mi raccontano la questione Arabia era ben diversa

Sandro Sabatini torna alla carica svelando la vera storia dietro l’addio di Simone Inzaghi all’Inter e all’Al Hilal. Tra accuse e retroscena, il noto giornalista smaschera le bugie e mette in discussione le versioni ufficiali, rivelando come siano andate davvero le cose. La verità sulla scelta dell’allenatore è più complessa di quanto si pensi: scopriamo cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

Il noto giornalista Sandro Sabatini torna sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter per trasferirsi all’Al Hilal, criticando il tecnico per la gestione. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini è voluto tornare sulla questione relativa all’addio di Simone Inzaghi all’ Inter per poi trasferirsi all’ Al Hilal in Arabia Saudita. Il tecnico piacentino ha sempre ribadito di aver preso la propria decisione soltanto dopo la finale di Champions League ma il noto giornalista lo sbugiarda e svela cos’aveva fatto l’allenatore nei giorni precedenti alla finalissima di Monaco di Baviera contro il PSG. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini ‘sbugiarda’ Inzaghi e svela: «Ha preso in giro tutti! Da quello che mi raccontano, la questione Arabia era ben diversa»

