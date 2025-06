Sa pompia l’agrume mostruoso che non si mangia ma si trasforma

Sa Pompia, il frutto sardo dagli aspetti sorprendenti e dalla personalità unica, incanta con la sua buccia bitorzoluta e il suo diametro imponente. Nato dall'ibrido tra cedro e limone, non si consuma direttamente ma si trasforma in delizie irresistibili, dal sapore acidulo a quello dolcissimo. Scopriamo insieme come questo straordinario agrume può diventare protagonista di ricette e tradizioni che affascinano i palati più curiosi. Continua a leggere...

L’antico frutto, ibrido naturale tra cedro e limone, nasce in Sardegna. Ha una caratteristica buccia bitorzoluta e un diametro che raggiunge i 70 cm. Non si può bere così: il succo è troppo acido. Ma sa diventare dolcissimo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sa pompia, l’agrume «mostruoso» che non si mangia ma si trasforma

Uno dei frutti più rari al mondo è sardo: sa pompìa, il cosiddetto “cedro mostruoso”; Sa pompìa, l’agrume sardo unico al mondo: buono da mangiare, ma anche come medicina alternativa.

Non conoscete Sa Pompia? E allora scoprite questo profumato tesoro di Sardegna - Scorza grossa e gialla dall’aspetto bitorzoluto e rugoso, una circonferenza che può raggiungere i 70 centimetri e un peso che arriva ai 700 grammi: sa pompia è un agrume unico nel suo genere ... ilsecoloxix.it scrive

Coldiretti: in Sardegna agrume più raro al mondo, sa Pompìa - La Sardegna produce oltre 680mila quintali di agrumi (l'1,7% della produzione nazionale che ne produce in media oltre 38milioni). Da ansa.it