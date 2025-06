SGiovanni la carica dei 100mila | La festa diffusa ha funzionato

La magia di San Giovanni ha conquistato la città: circa 100.000 persone hanno animato ogni angolo del centro storico, trasformando questa festa diffusa in un trionfo di tradizione e innovazione. Con oltre settanta appuntamenti tra concerti, DJ set, spettacoli e laboratori creativi, l’edizione 2025 si conferma come un evento imperdibile che unisce comunità e cultura. Al di là delle attrazioni consuete, questa celebrazione ha saputo sorprendere e coinvolgere tutti i sensi.

Circa 100.000 persone hanno partecipato alla festa di San Giovanni. Un numero che testimonia il successo dell’edizione 2025 della fiera dedicata al patrono della città. Una festa diffusa che, coniugando tradizione e novità, ha animato tanti angoli diversi del centro storico con più di una settantina di appuntamenti fra concerti, dj set, spettacoli, esibizioni di danza, laboratori creativi, letture a tema. Al di là delle attrazioni consuete, come i banchi degli ambulanti e il luna park, è stata proprio l’offerta diffusa di animazione a richiamare l’attenzione, con un continuo via vai di persone che si sono spostate da un punto all’altro per assistere ai vari momenti di spettacolo in programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - S.Giovanni, la carica dei 100mila: "La festa diffusa ha funzionato"

