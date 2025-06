Rugby Romagna Rfc 19 anni di emozioni

Una caldissima giornata di inizio estate ha fatto da sfondo alla festa per i 19 anni del Romagna Rfc svoltasi allo Stadio del Rugby di Cesena. Grande partecipazione da tutta la Romagna e di tutti i Club della franchigia, che si sono riuniti per celebrare la chiusura di una stagione sportiva molto positiva per tutto il movimento della palla ovale. Accanto ai buoni risultati ottenuti dalle prime squadre del Romagna nei campionati di Serie A (terzo posto per la maschile e secondo per la femminile), a livello giovanile il progetto del Polo Romagna è proseguito con un ottimo andamento, con un raggio di azione sempre più ampio, dall’Under 14 all’Under 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rugby Romagna Rfc, 19 anni di emozioni

