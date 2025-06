Rugby parte il Mondiale Under 20 in Italia | date formula e i rivali degli Azzurrini

Il Mondiale Under 20 di rugby sta per sbarcare in Italia, portando entusiasmo e sfide emozionanti. Da domani, Verona, Rovigo, Calvisano e Viadana ospiteranno le 12 nazionali pronte a contendersi il titolo, con una formazione destinata alla retrocessione in seconda divisione. Tra le protagoniste, gli azzurrini di Santamaria, impegnati a Calvisano contro i temibili Baby Blacks, pronti a scrivere nuove pagine di passione sportiva.

Da domani a Verona, Rovigo, Calvisano e Viadana con 12 squadre che si contendolo il titolo. Una retrocederà in seconda divisione. La squadra di Santamaria a Calvisano contro i Baby Blacks.

A partire da questa domenica, 29 giugno, le città di Calvisano, Rovigo, Verona e Viadana si trasformeranno nel palcoscenico delle giovani promesse internazionali, con le 12 nazioni più forti pronti a sfidarsi in partite emozionanti che culmineranno il 19 luglio.

Inizia Sabato 29 Giugno al Payanini Center di Verona l’avventura del Mondiale di Rugby Under 20 L’Italia giochera’ alle 20:30 allo stadio San Michele di Calvisano questi i 3 match programmati: 15.30 Inghilterra vs Scozia 18.00 Francia – Spagna 20.30 Argen Vai su Facebook

Lo scatto ufficiale per la Nazionale rugby U20 pronta per il Mondiale in Italia è stata realizzata al Teatro all'Antica di Sabbioneta, in provincia di Mantova. Vai su X

