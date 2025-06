Rugani via dalla Juve futuro già deciso? Novità sulla possibile cessione del difensore bianconero Cosa filtra in vista della prossima stagione

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus sembra ormai segnato: il difensore, rientrato dall’esperienza all’Ajax, potrebbe essere prossimo a lasciare i colori bianconeri. Le ultime indiscrezioni parlano di una cessione già decisa, insieme ad altre due possibili partenze in difesa. Con il calciomercato estivo alle porte, la Juventus si prepara a rivoluzionare il reparto difensivo, lasciando spazio a nuove strategie e giovani talenti. Cosa riserverà questa finestra di mercato?

Rugani via dalla Juve, futuro già deciso? Cosa filtra. Tutti i dettagli e cosa può succedere in estate per il difensore rientrato dall’Ajax. Focus de La Gazzetta dello Sport sul calciomercato Juve ed in particolare sulle possibili uscite in difesa. Sarebbero tre i difensori pronti a lasciare il club bianconero in estate: oltre a Djalò, infatti, anche Kelly e Rugani sarebbero in uscita e fuori dai piani del club. Per loro si è parlato di Premier League, con Rugani che ha richieste anche in Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com