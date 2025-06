Ruffini demolisce Elly e il modello X Factor | Il centrosinistra perde perché fa una politica da talent show

Ruffini smaschera Elly e il modello X Factor, denunciando la crisi di una politica che punta al volto più che ai contenuti. Il centrosinistra perde terreno perché si concentra sull’immagine, dimenticando la sostanza. Un’analisi impietosa di Ernesto Maria Ruffini, ex numero uno delle Entrate e aspirante leader, rivela una grande insoddisfazione tra i cittadini. È ora di voltare pagina: la vera sfida è tornare a mettere al centro il paese, non i volti in vetrina.

Stop alla politica di Elly e compagni sul modello X Factor, il centrosinistra perde le elezioni perché cerca il volto giusto, non la politica giusta. La disamina impietosa è firmata da Ernesto Maria Ruffini, ex numero uno delle agenzie delle entrate nonché aspirante leader politico. Non hanno un progetto per il Paese, cercano solo il volto giusto. “In questi mesi ho incontrato persone e le ho ascoltate, e ho trovato una grande insoddisfazione per come la politica si fa in questo paese e tantopiù per come il centrosinistra sta reagendo a questa fase storica. Non è un problema di scendere in campo ma di avere a cuore il Paese e provare a risolvere qualche tema”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it