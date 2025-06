Rubano vestiti al centro commerciale | arrestati due ladri con borsa schermata

Due ladri tentano di svaligiare un negozio all’Elnòs Shopping di Roncadelle, nascondendo i capi d’abbigliamento in una borsa schermata. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, sono stati arrestati prima di riuscire a fuggire con il bottino. Un intervento che dimostra come la sicurezza e la prontezza delle forze dell’ordine siano fondamentali per tutelare i cittadini e i commercianti.

Tentano di uscire da un negozio del centro commerciale Elnòs Shopping con capi d'abbigliamento nascosti in una borsa schermata, ma vengono fermati prima di riuscire a fuggire. È successo nella serata di ieri a Roncadelle, dove i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno arrestato in flagranza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

