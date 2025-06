Ruba una borsa e delle birre in un garage ma i vicini lo bloccano

intrufolato in un garage con l’intento di rubare una borsa e alcune birre, ma la sua impresa è stata fermata all’improvviso dai vicini, che hanno agito prontamente. La rapida reazione dei residenti ha evitato il peggio, assicurando il ladro alla giustizia. Un episodio che dimostra come il senso civico possa fare la differenza e tutelare la sicurezza di tutti.

Si era intrufolato in un garage per sgraffignare qualcosa ma, anche grazie alla prontezza di riflessi dei vicini di casa, il ladro in questione è stato assicurato alla giustizia. È successo nei giorni scorsi a Trento e il protagonista della vicenda è un marocchino 32enne. L’uomo si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: garage - vicini - ruba - borsa

Ruba una borsa e delle birre in un garage, ma i vicini lo bloccano; Tenta di rubare in un garage ma viene bloccato dai vicini di casa: arrestato; Ruba una cassa di birra dopo essersi intrufolato in un garage, ma non va molto lontano: arrestato un 32enne.

Ruba una cassa di birra dopo essersi intrufolato in un garage, ma non va molto lontano: arrestato un 32enne - Si è intrufolato furtivamente nel garage di una abitazione nella zona di Spini di Gardolo e ha iniziato a rovistare nell’auto parcheggiata alla ricerca di qualcosa da poter rapidamente rubare. Come scrive ildolomiti.it

Tenta di rubare in un garage ma viene bloccato dai vicini di casa: arrestato - Prima si è intrufolato in un garage a Spini di Gardolo, dove ha cominciato a rovistare nell'auto parcheggiata, poi ha cercato di scappare con una cassa di birre e una borsa con portafogli e cellulare ... Si legge su rainews.it