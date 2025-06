Rsu Provincia Fp Cgil Cisl Fp UilFpi e Csa | grave la mancata approvazione del consuntivo della Provincia

mancanza di approvazione compromette la trasparenza e l’efficienza amministrativa, mettendo a rischio servizi essenziali e il buon funzionamento dell’Ente. È fondamentale che le istituzioni si assumano le proprie responsabilità e agiscano prontamente per garantire un futuro stabile e sostenibile per la provincia di Arezzo.

Arezzo, 28 giugno 2025 – Le scriventi Sigle sindacali e la RSU della Provincia di Arezzo, nell'interesse delle lavoratrici, dei lavoratori dell'Ente e dei cittadini, esprimono unitariamente profonda preoccupazione per la grave situazione della Provincia di Arezzo in ultimo derivante dalla mancata approvazione del Rendiconto (Consuntivo) 2024 entro il 30 aprile 2025. Questo, come inequivocabilmente stabilito dalle normative di riferimento. Tale mancata approvazione, successivamente a sedute del Consiglio Provinciale convocate ad hoc, alle quali è mancato più volte il numero legale, provoca gravi ripercussioni nell'Ente che si riverberano sui lavoratori e sull'intera cittadinanza provinciale.

