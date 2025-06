Rozzano ancora sangue in strada | un uomo gravissimo dopo una sparatoria

Rozzano ancora sconvolta da un atto di violenza: questa mattina, una sparatoria in via Perseghetto ha lasciato un uomo gravissimo, coprendo le strade di sangue e tensione. La scena, vicino all’ospedale Humanitas, ha attirato l’intervento immediato dei soccorritori, ma le cause rimangono avvolte nel mistero. La comunità si interroga: cosa si cela dietro questa drammatica escalation?

Rozzano, 28 giugno 2025 – Ancora una sparatoria segnalata questa mattina dal 118 di Milano. L’episodio sarebbe avvenuto in via Perseghetto, al civico 17, nei pressi di un parcheggio situato di fronte all’accesso del pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, attorno alle 8.45. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano. Ancora non sono noti i motivi dell’accaduto, ma secondo le prime informazioni un uomo di 30 anni sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco ed è attualmente ricoverato in codice rosso. Se confermato, si tratterebbe del quarto agguato armato in un solo mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, ancora sangue in strada: un uomo gravissimo dopo una sparatoria

In questa notizia si parla di: rozzano - uomo - sparatoria - sangue

