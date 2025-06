Roy Paci a Summonte | incontro istituzionale per la XXVII edizione di Sentieri Mediterranei

Roy Paci, talento internazionale e volto noto della musica italiana, torna a Summonte come direttore artistico della XXVII edizione di Sentieri Mediterranei. Il suo incontro istituzionale previsto per lunedì 30 giugno alle 11:00 promette di consolidare i legami tra arte, cultura e territorio irpino. Un'occasione unica per scoprire come la musica possa diventare ponte tra tradizione e innovazione, arricchendo il patrimonio culturale locale. La giornata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, segnando un passo fondamentale nel cammino del festival.

Summonte – Roy Paci, artista di fama internazionale e per il secondo anno consecutivo direttore artistico del festival Sentieri Mediterranei, sarà ospite nel borgo irpino nella mattinata di lunedì 30 giugno, a partire dalle ore 11.00. Una giornata all’insegna del dialogo tra territorio e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

