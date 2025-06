Rotary Club Fiorenzuola | passaggio di consegne tra Claudio Mazzari e Rinaldo Onesti

Il Rotary Club Fiorenzuola celebra un momento di grande importanza con il tradizionale passaggio di consegne, un rito che rafforza i valori di servizio e solidarietà. Questa volta, Rinaldo Onesti prende le redini per l’annata 2025/2026, portando con sé esperienza e passione. La serata, resa speciale dalla cornice della suggestiva corte, ha rafforzato lo spirito di comunità e impegno che contraddistingue il club. Un nuovo capitolo inizia, ricco di sfide e opportunità.

Rinaldo Onesti è il nuovo presidente del Rotary Club Fiorenzuola per l’annata 2025 2026 (carica assunta già nell’annata 20172018). Subentra a Claudio Mazzari ora Past President. Il tradizionale passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una serata trascorsa nella suggestiva corte del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rotary - club - fiorenzuola - passaggio

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla - Un tablet per Pierluigi: Radio Isav e il Rotary Club di Francavilla al Mare si uniscono per sostenere i figli dei malati di SLA.

Passaggio di consegne al Rotary Club Fiorenzuola: Mazzari nuovo presidente; Rotary Club Fiorenzuola: passaggio delle consegne al Castello di San Pietro in Cerro; Rotary Fiorenzuola e Polo Scolastico Mattei, tante attività per il futuro dei giovani.

Passaggio di consegne al Rotary Club Fiorenzuola: Mazzari nuovo presidente - Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha celebrato la chiusura dell’anno rotariano nel corso di una bella serata conviviale tenutasi nel Castello di San Pietro in Cerro, scenario meraviglioso reso ... Lo riporta piacenzasera.it

Passaggio di consegne per il Rotary Club Monza Est - In linea con le consuetudini rotariane di tutto il mondo, anche per il Rotary Club Monza Est è arrivata la conclusione dell’annata 2024/2025, guidata dal Presidente Roberto Bursese. Da primamonza.it