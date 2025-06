Rotary, cambio al vertice. Miccoli nuovo presidente.

Al termine di un evento ricco di emozioni e significato, il Rotary Club di Imola saluta Angela Maria Gidaro e dà il benvenuto a Fabrizio Miccoli come nuovo presidente. La cerimonia, svoltasi nel suggestivo scenario di Palazzo Monsignani, ha rafforzato l’impegno del club nel promuovere solidarietà e crescita comunitaria. Con entusiasmo e determinazione, il nuovo vertice si appresta a guidare il Rotary verso nuovi traguardi, continuando a fare la differenza nel territorio.

Cambio al vertice del Rotary cittadini. Come ogni anno, a fine giugno, si è svolta la cerimonia del 'passaggio delle consegne' del Rotary Club di Imola. La presidenza annuale passa da Angela Maria Gidaro a Fabrizio Miccoli. L'evento si è svolto a Palazzo Monsignani, la sera del 26 giugno, nella Sala Mariele Ventre, dove per l'occasione si è esibisce al pianoforte la giovane Sofia Donato, intestataria della borsa di studio del Rotary a sostegno dei talenti dell'Accademia 'Incontri col Maestro'. Il calendario annuale del Club è cadenzato, da luglio a giugno, da una serie di Services in cui il Rotary, tramite la partecipazione attiva dei soci, dà vita a progetti di sostegno a realtà meritevoli e allo stesso tempo bisognose.