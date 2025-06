Rosignano | Incendio alla discarica di Scapigliato | vigili del fuoco sul posto

Un incendio alla discarica di Scapigliato a Rosignano Marittimo ha sollevato una densa colonna di fumo nero visibile da tutta la zona. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La nube tossica ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. In momenti come questi, la priorità è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Una colonna di fumo nero visibile da diverse parti del territorio si è alzata nel pomeriggio di sabato 28 giugno dall'impianto di Scapigliato, la discarica che si trova nel comune di Rosignano Marittimo. Secondo quanto raccolto le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 16, e subito è scattato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

