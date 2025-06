Rosignano | discarica di Scapigliato in fiamme nuvola di fumo foto

Un incendio alla discarica di Scapigliato a Rosignano Marittimo ha sollevato una vasta nuvola di fumo, ostacolando il transito sulla Statale 206 e preoccupando la comunità. La colonna di fumo densa si vede chiaramente da lontano, richiamando l’attenzione su un episodio che mette in evidenza le sfide della gestione dei rifiuti e la necessità di interventi tempestivi. Scopriamo insieme i dettagli di questa emergenza.

Nuvola di fumo dalla discarica di Scapiglia per un incendio che ha reso difficile anche il transito della steada statale 206, nel comune di Rosignano Marittimo

