Rosa Perrotta sotto shock | incidente e ferita grave come sta davvero

Rosa Perrotta condivide il suo percorso di resilienza dopo un grave incidente in scooter, svelando le ferite, le sfide e la forza interiore che l’ha guidata. La influencer non si è risparmiata nel raccontare con autenticità le sue difficoltà, lanciando un messaggio di speranza e coraggio a tutti i suoi follower. Una testimonianza vera di come, anche nelle avversità, sia possibile trovare luce e determinazione. Un esempio di forza che ispira profondamente.

L’influencer Rosa Perrotta racconta senza filtri il suo incidente in scooter: bruciatura, infezione e cure. Un racconto autentico che svela la sua forza. Rosa Perrotta ha lanciato un messaggio chiaro sui social: non è un periodo semplice. Ha raccontato tutto ai follower, spiazzandoli con un aggiornamento inaspettato. Nelle ultime ore ha spiegato di essersi ustionata alla gamba mentre era in motorino con Pietro, suo compagno di vita. Una distrazione banale, una bruciatura di marmitta che all’inizio sembrava sotto controllo. Ma le cose sono degenerate. Nessuna fasciatura, niente medicazioni serie all’inizio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Rosa Perrotta sotto shock: incidente e ferita grave, come sta davvero

In questa notizia si parla di: rosa - perrotta - incidente - sotto

SPOLTORE (PE), UOMO DI 91 ANNI PERDE LA VITA SCHIACCIATO DA UN TRATTORE Tragedia nei campi a Spoltore. Un uomo di 91 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, travolto dal suo trattore che si è ribaltato mentre lavorava su un terreno. Purtr Vai su Facebook

Uomini e Donne, Rosa Perrotta mamma: «Ancora oggi non è più come prima, c’è un calo del desiderio allucinante»; 17enne ferito, offese e minacce all'avvocato del ragazzo che si è costituito; Provocano incidente con 5 feriti ma vengono 'graziati' dal giudice.

“Era in motorino” Paura per l’ex tronista, ferita in modo brusco durante un incidente. Cos’è successo - Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e donne, racconta il suo infortunio sui social. Segnala bigodino.it

Rosa Perrotta infortunata: aggiornamenti sulla salute della nota ex corteggiatrice - Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e donne, ha subito un infortunio in motorino con Pietro Tartaglione, riportando una bruciatura alla gamba che complica il suo recupero. Si legge su ecodelcinema.com