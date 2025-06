Ronaldo avrà tre autisti quattro governanti due chef personali e quattro bodyguard tutti pagati dall’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, simbolo di eccellenza e ambizione, ha rinnovato il suo contratto con l’Al-Nassr fino al 2027, consolidando il suo ruolo tra le stelle del calcio arabo. Con un team di tre autisti, quattro governanti, due chef personali e quattro bodyguard, il portoghese vive un’esperienza di lusso e sicurezza senza precedenti, tutta a spese dell’al Nassr. Ma quali sono le reali motivazioni dietro questa scelta? Vediamolo insieme.

Cristiano Ronaldo ha – come sappiamo – rinnovato fino al 2027 il suo contratto con gli arabi dell’Al-Nassr. Questo in origine il comunicato: “ Al Nassr e CR7, la storia continua. Al Nassr Club Company ha ufficialmente firmato il prolungamento del contratto con Cristiano Ronaldo. Il nuovo contratto del capitano dell’Al Nassr sarà valido fino al 2027. L’Al Nassr al momento della firma è stato rappresentato dal suo presidente Abdullah Almajed”. Si può dire che Cr7 vivrà gli ultimi anni della sua carriera sportiva in una dimensione letteralmente regale. L’accordo, più che un semplice contratto sportivo, è un pacchetto faraonico di benefit, clausole e privilegi che ne certificano lo status di icona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it