Roma vasto incendio di sterpaglie ad Anguillara | fuoco minaccia le abitazioni

Un incendio devastante si è scatenato oggi ad Anguillara Sabazia, mettendo in allarme l’intera comunità. Dalle prime ore del pomeriggio, i vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme che minacciano case e territori circostanti. La lotta contro il fuoco è ancora in corso, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. La sicurezza dei residenti resta la priorità assoluta in questa emergenza.

(Adnkronos) – Vasto incendio oggi ad Anguillara. Dalle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre e due autobotti presso il comune di Anguillara Sabazia in via della Marmotta, per un vasto rogo di sterpaglie e colture che minaccia abitazioni civili. Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: vasto - anguillara - roma - incendio

Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi - Un vento impetuoso e un'area boschiva secca hanno alimentato un vasto incendio ad Anguillara, creando panico tra i residenti.

Morena, quartiere del VII Municipio di Roma, resterà senz'acqua per 16 ore: ecco dove è prevista l'interruzione idrica per consentire lavori sulla rete Vai su Facebook

Roma, vasto incendio di sterpaglie ad Anguillara: fuoco minaccia le abitazioni; Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi; Roma, vasto incendio di sterpaglie ad Anguillara: fuoco minaccia le abitazioni.

Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi - Vasto incendio ad Anguillara: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che minacciano spaventosamente le abitazioni vicine ... Da fanpage.it

Incendio a Roma: fiamme vicino al centro Enea Casaccia - Brucia un’area rurale di 3 ettari tra via della stazione di Cesano e via Anguillarese. rainews.it scrive