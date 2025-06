Roma tragico schianto in moto su via Salaria | muore centauro di 43 anni

Roma è scossa da un tragico incidente in moto su via Salaria, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 giugno poco dopo le 16:00, ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra i cittadini. Un evento che ricorda quanto sia importante rispettare le regole per la sicurezza di tutti. Restate aggiornati e abbonatevi a DayItalianews per non perdere nulla.

L'incidente nel pomeriggio a Roma. Un grave incidente stradale ha sconvolto via Salaria a Roma nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, poco dopo le ore 16,00. A perdere la vita è stato un uomo di 43 anni, che viaggiava a bordo di una Ducati Monster in direzione del centro città, subito dopo aver superato l'aeroporto dell'Urbe. L'impatto e i soccorsi. Il motociclista ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le ferite riportate nell'impatto sono risultate troppo gravi per lasciare scampo alla vittima, che è morta sul colpo.

