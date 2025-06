Roma tragico incidente sull’A1 | coppia muore mentre tornavano dalla laurea della figlia

Una tragica fatalità ha sconvolto Roma: Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, rispettivamente 57 e 58 anni, hanno perso la vita in un incidente sull'autostrada A1 mentre tornavano a casa dopo aver celebrato la laurea della figlia. Un dramma che tocca il cuore di tutti e ci ricorda quanto sia fragile la vita. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa dolorosa vicenda e come affrontare momenti così difficili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia in autostrada: la coppia perde la vita durante il rientro a casa. Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, rispettivamente 57 e 58 anni, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 giugno sull’autostrada A1, nei pressi della diramazione Roma Sud. La coppia era partita da Roma dopo aver festeggiato la laurea della figlia e stava facendo ritorno a Bisceglie, in Puglia, quando l’auto su cui viaggiavano si è scontrata violentemente con un tir. L’impatto è stato devastante e i due coniugi sono morti sul colpo. A bordo della vettura si trovavano anche una delle due figlie e una collega della figlia carabiniera, entrambe gravemente ferite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, tragico incidente sull’A1: coppia muore mentre tornavano dalla laurea della figlia

In questa notizia si parla di: coppia - roma - tragico - incidente

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

ROMA, AUTO INVESTE DUE PEDONI : UN MORTO E UN FERITO: IL CONDUCENTE ERA UBRIACO. MONTEROTONDO ( ROMA ) Un tragico incidente è avvenuto questa mattina del 1 Giugno, intorno alle ore 07:30 a Monterotondo, a due passi dalla Capital Vai su Facebook

Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi; Tragico schianto in A1, morti Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao: erano a Roma per la laurea della figlia; Roma – Incidente sull’A1, muore coppia di coniugi. Feriti i due figli.

Tragico schianto in A1, morti Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao: erano a Roma per la laurea della figlia - Emanuele Cosmai aveva 57 anni ed era una guardia campestre del Consorzio Autonomo Bisceglie. Si legge su fanpage.it

Famiglia travolta in un incidente sull’A1 dopo la laurea: madre e padre muoiono sul colpo - Ieri alle 18, grave incidente sull’autostrada A1 in direzione Sud, nei pressi del km 570: scontro tra un’auto e un furgone. Secondo notizie.it