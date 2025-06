Roma tragedia sulla Salaria | motociclista perde la vita in un incidente

Una tragedia scuote Roma: nel pomeriggio di oggi, un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente sulla via Salaria. Alla guida della sua Ducati Monster, l’uomo è stato vittima di un grave scontro poco dopo le 16, poco dopo l’aeroporto dell’Urbe. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato niente da fare. La città si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita.

L’uomo, 43 anni, era alla guida di una Ducati Monster. Inutili i soccorsi Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, sulla via Salaria a Roma. Un motociclista di 43 anni, italiano, ha perso la vita mentre era alla guida della sua Ducati Monster. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16, sulla carreggiata in direzione centro, subito dopo l’aeroporto dell’Urbe. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi accertamenti, sembra che l’incidente abbia coinvolto solo la moto, che è stata posta sotto sequestro per ulteriori verifiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, tragedia sulla Salaria: motociclista perde la vita in un incidente

