Roma tentano furto su un’auto vicino al Colosseo | due arresti

Nelle affollate strade di Roma, il tentativo di furto vicino al Colosseo si è concluso con due arresti fulminei. I Carabinieri, allertati e pronti all’azione, hanno colto sul fatto i ladri italiani di 54 e 44 anni mentre forzavano una vettura parcheggiata in via Claudia. La loro rapidità ha evitato che il colpo sfuggisse di mano, dimostrando ancora una volta la dedizione delle forze dell’ordine nel proteggere cittadini e patrimonio.

Bloccati in flagranza dai Carabinieri, avevano con sé arnesi da scasso Stavano forzando la portiera di un’auto parcheggiata in via Claudia, a pochi passi dal Colosseo, quando una pattuglia dei Carabinieri li ha colti sul fatto. È successo nel pomeriggio del 27 giugno. I due, italiani di 54 e 44 anni, sono stati notati mentre rovistavano all’interno dell’abitacolo di una vettura. I militari della Stazione di Roma Piazza Dante, in servizio proprio per prevenire i furti in zona turistica, sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato i due uomini. Addosso avevano diversi arnesi atti allo scasso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it