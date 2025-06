Roma stretta sulla movida al Pigneto | droga alcol a minori e un bar chiuso per blatte

Roma mette in campo una robusta operazione di pulizia nel cuore della movida al Pigneto, un quartiere simbolo della vita notturna romana. Tra controlli serrati e vigili interventi, si mira a garantire sicurezza e decoro, contrastando illegalità e degrado. La città dimostra così il suo impegno a preservare l’atmosfera vibrante e sicura, promuovendo un’estate all’insegna del divertimento responsabile. È il momento di ricostruire un ambiente più sicuro e accogliente per tutti.

Controlli a tappeto tra metro, bus e locali: Daspo, sanzioni e igiene sotto accusa Una vera e propria operazione di bonifica quella condotta ieri sera al Pigneto, noto quartiere della movida romana. Coordinati dalla Questura, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale hanno battuto le strade tra fermate metro, bus e locali, per arginare illegalità e degrado in vista del picco estivo. Nei pressi della stazione metro Pigneto sono state trovate alcune dosi di hashish, probabilmente lasciate lì da spacciatori in attesa della clientela serale. In via Ascoli Piceno, i controlli si sono concentrati su un locale che serviva alcolici a minori: è scattata una sanzione amministrativa.

In questa notizia si parla di: pigneto - movida - roma - stretta

