Roma Solbakken ai saluti | non solo il Rosenborg sulle sue tracce

L’estate si scalda, e con essa il calciomercato entra nel vivo, portando sussurri di grandi mosse per la Roma. Non solo il nome di Solbakken risuona tra i tifosi, ma anche altre trattative prendono quota: la campagna di rafforzamento dei giallorossi mira a sorprendere. Prima di finalizzare ogni acquisto, il direttore sportivo Frederic...

L’estate sta entrando sempre di più nel vivo, con il calciomercato che prenderà il via il 1° luglio. La Roma è consapevole di dover operare di fino in questa finestra di trattative, andando a rimpolpare un organico già di per sé ben fornito. I giallorossi stanno cercando i giusti profili da regalare al tecnico Gian Piero Gasperini, per poter competere sia in Serie A che in Europa League. Prima di acquistare, però, il direttore sportivo Frederic Massara dovrebbe cedere quegli elementi che non rientrerebbero nel progetto del club. Uno di questi è tornato dal prestito all’Empoli, dove non ha convinto pienamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it