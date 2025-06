Roma occhi sulla prossima stagione | scalata abbonamenti e nuova amichevole in programma

Roma si prepara ad un’emozionante stagione, tra scalate agli abbonamenti e una amichevole in programma che promette grandi emozioni. Con l’obiettivo di tornare in Champions League, i tifosi sono in fermento, mentre Gasperini si avvicina al suo debutto sulla panchina giallorossa. Il raduno di metà luglio a Trigoria si avvicina, alimentando speranze e aspettative: Massara lavora per rafforzare la rosa e rendere questa stagione indimenticabile.

Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione, con la Roma che punterà a migliorare il risultato in campionato, puntando così almeno al quarto posto, che significherebbe ritorno in Champions League dopo diversi anni di assenza. Gasperini è pronto ad iniziare la sua avventura sulla panchina giallorossa ed il giorno del raduno, fissato per il 13 luglio a Trigoria, spera di poter contare già su qualche nuovo rinforzo in rosa, con Massara che sta lavorando in ottica calciomercato per accontentare il neo tecnico. Riuscire a costruire in fretta una squadra quasi del tutto completa permetterebbe all’ex allenatore dell’Atalanta di lavorare fin da subito nel migliore dei modi, con la possibilità di avere più di un mese di tempo per imprimere la sua idea di calcio nei giocatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi sulla prossima stagione: scalata abbonamenti e nuova amichevole in programma

In questa notizia si parla di: roma - stagione - occhi - prossima

Roma, niente debutto anticipato per la nuova maglia: ritorno alla tradizione per la stagione 2025/26 - La Roma si prepara a un avvincente ritorno alla tradizione per la stagione 2025-26, con la nuova maglia che abbandona le scelte cromatiche discusse.

Primavera 1, il calendario 2025/2026 della Roma È stato ufficializzato il cammino dei ragazzi di Gianluca Falsini per la prossima stagione! Esordio in trasferta col Parma il 16 agosto, derby d’andata il 13 dicembre, ritorno il 18 aprile. ? All'11ª giornata la sfid Vai su Facebook

Accordo con Riyadh Season in scadenza: si va verso una maglia senza main sponsor; Milan e Roma puntano gli occhi sull’attaccante della Juventus: fissato il prezzo; Roma, occhi su Bonny come vice Dovbyk: duello in vista con l'Inter?.

Mercato Roma, occhi in casa del Lione: torna in auge Tessmann - Con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, la Roma guarda con attenzione alla situazione delicata del Lione, retrocesso in Ligue 2 a causa di gravi problemi finanziari. msn.com scrive

Inter U23, pronto il primo acquisto dell’anno: occhi su un centrocampista della Roma - Il primo acquisto potrebbe essere un giovane centrocampista di proprietà della Roma Come è noto, dalla prossima stagione anche l’Inter potrà ... Secondo informazione.it