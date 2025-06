Roma nord brucia ancora Fiamme alte e abitazioni soffocate dal fumo

Roma Nord è ancora avvolta dal dramma delle fiamme: oggi, sabato 27 giugno, un incendio si è scatenato tra Cesano e Anguillarese, devastando circa 3 ettari di sterpaglie. Le fiamme alte e il fumo denso stanno mettendo a dura prova le squadre dei Vigili del Fuoco, mentre le abitazioni vicine sono sotto minaccia. La situazione rimane critica e in evoluzione: ecco cosa sappiamo finora.

Ancora fiamme a Cesano dove verso le ore 12 di oggi, sabato 27 giugno, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio. Il rogo tra via della Stazione di Cesano e via Anguillarese, sta interessando un’area rurale di circa 3 ettari. Perlopiù costituita da sterpaglie. Incendio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

