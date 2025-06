Roma lo Zenit fa sul serio per Abraham | le cifre

Roma, il futuro di Tammy Abraham si infiamma: lo Zenit di San Pietroburgo fa sul serio e punta deciso sull’attaccante inglese. Dopo un prestito al Milan, Abraham non rientra nei piani della Roma e del nuovo allenatore Gasperini, aprendo così le porte a una possibile rivoluzione in attacco. Le cifre e i dettagli di questa trattativa promettono di tenere alta l’attenzione degli appassionati di calcio. Ma cosa riserverà il mercato nei prossimi giorni?

2025-06-27 21:51:00 Arrivano conferme: Federico Targetti 27 giu 2025, 23:51 Ultimi aggiornamenti: 27 giu 2025, 23:58 Tammy Abraham è tornato alla Roma dopo la stagione in prestito secco al Milan: l’attaccante inglese non rientra nei piani della società giallorossa e del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, perciò sarà nuovamente messo sul mercato. Sky Sport riferisce che su di lui si sta muovendo con decisione lo Zenit di San Pietroburgo: i russi offrono alla Roma 20 milioni di euro per il cartellino, mentre per il giocatore ex Chelsea è pronto uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: roma - abraham - zenit - serio

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma - Offerta da 20 milioni dello Zenit per Abraham. Domani nuovi contatti #ASRoma #Calciomercato https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-offerta-da-20-milioni-dello-zenit-per-abraham-domani-nuovi-contatti-269267… Vai su X

In queste ore si parla di un ritorno di Roger Ibanez, anche se l’ingaggio (guadagna 8 milioni a stagione) è un problema. Vi piacerebbe rivederlo in giallorosso con Gasperini? #asroma Vai su Facebook

Roma, lo Zenit fa sul serio per Abraham: le cifre; Roma, lo Zenit fa sul serio per Abraham; Lo Zenit fa sul serio per Abraham ma il giocatore non è convinto: le ultime da Sky Sport.

Roma, lo Zenit fa sul serio per Abraham: le cifre - Tammy Abraham è tornato alla Roma dopo la stagione in prestito secco al Milan: l`attaccante inglese non rientra nei piani della società giallorossa e del nuovo allenatore. Si legge su calciomercato.com

Lo Zenit fa sul serio per Abraham ma il giocatore non è convinto: le ultime da Sky Sport - Il club russo avrebbe offerto 20 milioni di euro per l'attaccante, reduce dal prestito al Milan. Segnala ilromanista.eu