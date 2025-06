Roma la Capitale soffoca per il caldo | weekend da bollino rosso

Roma, la Città Eterna, si trova alle prese con un caldo torrido che mette a dura prova sia residenti che visitatori. Tra temperature che sfiorano i 40 gradi, il weekend diventa bollente e in sofferenza, mentre il centro storico si anima tra fontane e ventilatori. In questa calda cornice, l’unica speranza è trovare sollievo e godersi la bellezza della città in modo sicuro. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa ondata di calore.

E’ un weekend bollente a Roma, come in gran parte d’Italia. La capitale è tra le 18 città da bollino rosso con il termometro che sfiora i 40 gradi. Turisti e residenti, da Piazza di Spagna ai Fori Imperiali passando per il Vaticano, cercano refrigerio nelle fontane e nell’aria diffusa da ventilatori mentre quasi tutti sono muniti di bottigliette d’acqua per idratarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, la Capitale soffoca per il caldo: weekend da bollino rosso

