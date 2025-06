Roma incidente sull’A1 | morti moglie e marito feriti gravemente i figli

Tragedia sulla A1 di Roma: un grave incidente ha strappato la vita a una coppia di 57 e 58 anni, mentre i loro figli e il conducente del mezzo pesante sono rimasti gravemente feriti. Un momento di dolore e sconforto che scuote tutta la comunitĂ , lasciando domande e riflessioni sulla sicurezza stradale. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di massimizzare gli sforzi per prevenire tragedie come questa.

Le vittime avevano 57 e 58 anni: trasportati in ospedale in codice rosso i figli della coppia e il conducente del mezzo pesante L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma, incidente sull’A1: morti moglie e marito, feriti gravemente i figli

In questa notizia si parla di: figli - roma - incidente - morti

