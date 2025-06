Roma incidente mortale in via Trionfale | perde la vita un motociclista 56enne

Tragedia a Roma: un motociclista di 56 anni ha perso la vita in un incidente in via Trionfale. Alla guida di una Honda 1000, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, senza coinvolgimento di altri veicoli. Nonostante i soccorsi tempestivi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’intera città si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica fatalità.

Grave incidente nella serata di ieri in via Trionfale, a Roma, dove un motociclista di 56 anni ha perso la vita. Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale di Roma Capitale, l'uomo era alla guida di una Honda 1000 e avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire. Non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. Il motociclista è deceduto sul colpo e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Gli agenti del Gruppo Monte Mario sono intervenuti per i rilievi e hanno disposto il sequestro della moto. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

