Roma incendio a Piazza Vittorio a fuoco una cabina elettrica vigili del fuoco all’opera per spegnere le fiamme - VIDEO

Un drammatico incendio ha scosso il cuore di Roma, nel quartiere Esquilino, mentre una cabina elettrica vicino a piazza Vittorio Emanuele I si infiammava improvvisamente, avvolta da un fumo nero minaccioso. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. La scena ha suscitato grande apprensione tra i passanti, sottolineando ancora una volta l’importanza della rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

La casupola che ospita gli impianti di distribuzione elettrica, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, generando una colonna di fumo nero Attimi di apprensione questo pomeriggio nel quartiere Esquilino, dove una cabina elettrica è andata a fuoco nei pressi di piazza Vittorio Emanuele I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, incendio a Piazza Vittorio, a fuoco una cabina elettrica, vigili del fuoco all’opera per spegnere le fiamme - VIDEO

