Roma giornata di fuoco | 60 incendi tra sterpaglie e boschi evacuati due anziani

Roma si è trasformata in un inferno di fiamme, con circa 60 incendi divampati tra sterpaglie e boschi sin dalle prime ore del mattino. Le zone colpite, tra cui Anguillara, Cesano, Magliana, Cinecittà e Ostia, hanno richiesto l'intervento immediato di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Due anziani sono stati evacuati in emergenza, mentre le fiamme continuano a minacciare il patrimonio naturale e la sicurezza dei residenti. La speranza è che questa situazione possa essere presto contenuta e domata.

Fiamme ad Anguillara e Cesano, colpite anche Magliana, Cinecittà e Ostia Allarme incendi oggi a Roma e in provincia, dove i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati impegnati in circa 60 interventi tra sterpaglie, colture e boschi, a partire dalle 8 di stamattina. Le situazioni più gravi si sono registrate ad Anguillara, nella zona de “I due Laghi”, e in via della Stazione di Cesano. Proprio ad Anguillara, le fiamme hanno bruciato tra i 10 e i 15 ettari di terreno. In pericolo anche una casa abitata da due anziani disabili, che sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Bracciano, in coordinamento con la Centrale Operativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it