Roma Femminile inizia l’era Rossettini | nuova guida nuovi obiettivi

Roma Femminile si apre a un nuovo capitolo con entusiasmo e determinazione. Dopo un ciclo ricco di successi sotto Spugna, la squadra guarda avanti, pronta a scrivere pagine ancora più brillanti. Con Luca Rossettini alla guida, l’obiettivo è rinvigorire il progetto e conquistare nuovi traguardi. Il futuro è adesso: ogni passo sarà un’opportunità per rafforzare la passione e l’ambizione delle giallorosse.

Non c’è tempo per guardarsi indietro. Dopo un ciclo vincente, dopo i trofei, le serate di gloria e le battaglie vinte con orgoglio, la Roma Femminile volta pagina. L’addio di Alessandro Spugna, dopo 158 panchine e un palmarès che parla da solo – due Scudetti, due Supercoppe italiane, una Coppa Italia – non è solo la fine di un percorso, ma l’inizio di qualcosa di nuovo. E quel nuovo, oggi, ha un nome e un volto: Luca Rossettini. Un tecnico nuovo per una Roma da rifondare. La scelta è ricaduta su un profilo inedito per il calcio femminile, ma non certo privo di sostanza. Rossettini, classe 1985, è stato un difensore affidabile e longevo, con oltre 300 presenze in Serie A, vissute indossando le maglie di club come Cagliari, Bologna, Torino, Genoa e Lecce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it