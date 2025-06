Roma controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi | multe e sequestri

Roma rafforza i controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi, con multe e sequestri significativi. Quattro auto senza assicurazione rimosse dai Carabinieri, sanzioni oltre 3500 euro, testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità. Questa operazione straordinaria dimostra come il rispetto delle regole sia una priorità nella capitale. La lotta all’illegalità continua, puntando a un ambiente più sicuro per tutti.

Quattro auto senza assicurazione rimosse dai Carabinieri, sanzioni per oltre 3500 euro Operazione straordinaria dei Carabinieri nel campo nomadi di Vicolo Salvi, a Roma. L’intervento, svolto nella mattina del 28 giugno dai militari della compagnia di Roma San Paolo insieme a colleghi del Nucleo operativo Roma Eur e dell’ottavo reggimento Lazio, è avvenuto nell’ambito delle direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e in accordo con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante il blitz sono state identificate 39 persone, tutte di nazionalità bosniaca. I controlli hanno portato al sequestro amministrativo di quattro veicoli parcheggiati su suolo pubblico, risultati privi dell’assicurazione obbligatoria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi: multe e sequestri

In questa notizia si parla di: roma - campo - nomadi - vicolo

Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Cerundolo. In campo anche Musetti e Paolini | Orari e tv - Oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia 2025, dopo due vittorie convincenti nel torneo.

Auto senza assicurazione fuori dal campo nomadi: multe per oltre 3mila euro; Controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi: identificate 39 persone e sequestrate 4 auto senza assicurazione; Vicolo Salvi, controlli al campo nomadi: sequestrate 4 auto.

Auto senza assicurazione fuori dal campo nomadi: multe per oltre 3mila euro - I carabinieri della compagnia di Roma San Paolo, con l’ausilio dei militari del nucleo operativo della compagnia di Roma Eur e dei militari dell’8° reggimento carabinieri Lazio, hanno svolto un ... Come scrive romatoday.it

Vicolo Savini: sui nomadi Fi all’attacco del sindaco - Forza Italia non usa mezzi termini per definire il trasferimento degli 800 rom dal campo di vicolo Savini al campo di Decima ... Scrive ilgiornale.it