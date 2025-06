Roma controlli all’Esquilino | una denuncia e 8 ordini di allontanamento

Nel cuore di Roma, l'Esquilino si trova sotto una rigorosa lente di ingrandimento dei Carabinieri, impegnati a combattere degrado e insicurezza. Con controlli serrati e azioni decise, ieri sono stati verificati oltre 470 soggetti, denunciando un uomo di 47 anni e emettendo 8 ordini di allontanamento. Questa operazione dimostra come la sicurezza cittadina sia una priorità e un impegno costante per restituire serenità ai cittadini.

I Carabinieri presidiano il quartiere per contrastare degrado e insicurezza Prosegue senza sosta l'azione dei Carabinieri nel quartiere Esquilino a Roma, dove è stato attivato un piano di tutela rafforzata per contrastare fenomeni di degrado e illegalità . Nella giornata di ieri, i militari della compagnia di Roma Piazza Dante hanno controllato 470 persone. Durante le verifiche è stato denunciato un uomo di 47 anni, originario della Campania, trovato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso a suo carico lo scorso 30 maggio. Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno notificato otto nuovi ordini di allontanamento, secondo quanto previsto dall'ordinanza prefettizia n.

